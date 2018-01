Dantons Tod

Die Französische Revolution hat ihren Höhepunkt erreicht - die Hauptattraktion ist die Guillotine. Waren am Anfang Wut auf die herrschende Klasse, Durchsetzung der eigenen Ideale und die Machtergreifung das große Ziel, so ist es jetzt im Jahre 1794 ein Machtkampf in den eigenen Reihen, ohne Rücksicht auf Verluste, der das Treiben voranbringt. Aus Kampfgefährten werden Todfeinde: Robespierre und Danton.

Danton ist müde geworden, sein revolutionärer Idealismus verblasst. Er widmet sich lieber dem Spiel, Frauen und Wein. Diese Haltung bedeutet für Robespierre Verrat - Danton und sein Gefolge passen nicht mehr in das Bild der Revolution und werden dieser zum Opfer fallen ... Ist es das, was sie erreichen wollten?

Das Stück von Georg Büchner zeigt auf eindringliche Weise das Scheitern der Revolution und ihrer eigenen Grundsätze.