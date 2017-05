Reggaeton, Dancehall … 2 Musikrichtungen, die sich durch das Verschmelzen unterschiedlicher Einflüsse und Instrumente in den letzten 20 Jahren entwickelt und in Südamerika und der Karibik eine enorme Popularität gewonnen haben. Während Reggaeton aus dem Hip Hop und Latino Rhytmen vorwiegend in Puerto Rico und Panama entstanden ist, kommt Dancehall ursprünglich aus Jamaika und basiert auf Hip Hop und Reggae. Anfangs dienten beide Musikstile als Sprachrohr einer Subkultur, wurden mit den Jahren jedoch auf dem ganzen amerikanischen Kontinent immer populärer und kommerzieller. Heute sind Künstler wie Don Omar, Daddy Yankee oder Nicky Jam weltweite Superstars und füllen bei Ihren Konzerte ganze Stadien.

Wir bringen euch mit der Partyreihe DANZA! diese Musik und das südamerikanische / karibische Lebensgefühl ins Ziegler nach Heidelberg.