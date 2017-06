Dapayk & Padberg – Live

One Love, one (Live-)Act. Frei nach diesem Motto zieht das Duo Daypak & Padberg seit 2003 durch die internationalen Electronic

Läden und kickt mit seiner typischen Mische aus knarzy Minimal, Tech-House und Pop. Sie singt, bezirpt und haucht und er macht

dazu die Beats – eine gegenseitige Inspiration fürs Leben. Das Daypak & Padberg Debütalbum „Close up“ gilt längst als Neo-

Klassiker aus den frühen Nullerjahren. Ein Album und einen „Best Performer Award“ (Musikexpress) später lief man plötzlich mit der

Single „Sugar“ im weltweit im Radio.

Nach und nach entwickelte sich das Paar mit jeder Platte weiter und kürzlich erschien bereits ihr fünfter Longplayer „Harbour“ mit der

Ankündigung: „We're leaving our former club roots behind. Channeling the power of silence in decelerated beats, organic

instrumentation and floating ethereal vocals.“ Sie nennen ihren Sound zwischenzeitlich einfachhalber „electronic romance“. Bereits

der hochgelobte Vorgänger „Smoke“ ließ erahnen, welches musikalisches Potential in den beiden noch steckt.

Live geht natürlich nichts über eine kickende Show. Der Tänzer will tanzen und das wissen die beiden, zumal ja Niklas Worgt alias

Padberg auch solo sowohl als Produzent sowie als DJ unterwegs ist. So freut sich das Vereinsheim Kowalski auf eine innovative wie

pushende Sommernacht zu gleich, wenn Dapayk und Padberg erstmals bei uns verschmelzen und sowieso schon ewig nicht mehr

in Stuttgart am Start waren.