Die „Dapper Dan Men“ sind 5 Musiker aus Ettlingen - Sie spielen die Bluegrass- und Countrymusik der amerikanischen Farmer in der traditionellen Besetzung: Gesang, Banjo, Mandoline, Fiddle, Gitarre, Harp, Waschbrett und Kontrabass. Auf kleinstem Raum, im Pub, im Club …. entwickelt sich eine wunderschöne ehrliche handgemachte Musik. Hierbei ist das 5-Saiten-Banjo das unverzichtbare Instrument. Es ersetzt im Zusammenspiel mit dem Waschbrett das Schlagzeug. Die Bluegrass-Musikrichtung entstand in den Jahren 1937 bis 1945 in den Bergen von Kentucky und Tennessee. Zu dieser Zeit experimentierten Musiker mit Old-Time-Fiddle- und Hillbilly-Stücken, angloamerikanischen Balladen, afroamerikanischer Tanzmusik und traditionellem Gospel-Harmoniegesang. Daraus entstand eine von Swing- und Blueselementen angereicherte Form der Country-Musik.