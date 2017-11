Dare'n'DO Forum - Diskurs

Eintreten in einen Diskurs mit Maximilian J. Urban, Doktorand am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme, Stuttgart, und Kirchhoff Institut für Physik, Universität Heidelberg; Entwicklung von DNA-Nanomaschinen zur Anwendung in Optik und Medizin als Stipendiat der Carl-Zeiss-Stiftung. Externe Gäste aus Architektur, Design, Theorie und Wissenschaft diskutieren über die Möglichkeiten ergebnisoffenen und experimentellen Forschens sowie über die Relevanz einer freien gestalterischen Herangehensweise. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Altbau, Alte Aula