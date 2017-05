Café Babel Produktion

Ein Arbeitsplatz wie jeder andere, denkt der Dieb, als er eines Abends in die Wohnung im dritten Stock eines luxuriösen Apartmenthauses einsteigt. Nicht ahnend, dass an diesem Abend doch alles anders kommen wird als gedacht. Stehlen und ein paar Dinge für ein gutes Leben einpacken, mehr will er ja gar nicht, bescheiden wie er ist. Doch dann das: Zuerst ruft ihn seine Frau auf dem Telefon in dem Apartment an, und, als wäre das nicht schon schlimm genug, überraschen ihn auch noch unerwartete Gäste. Plötzlich steht doch tatsächlich der Hausherr mit einer Dame, die nicht seine Frau ist, in der Tür, und dann soll der Dieb auch noch für deren Schwindel herhalten. Bei diesen Besuchern soll es aber an diesem Abend bei weitem nicht bleiben.

Die Ereignisse überschlagen sich und der Dieb findet sich plötzlich in einer Farce voller Lug und Trug wieder, in der sich der Zuschauer am Schluss die Frage stellt, wo eigentlich die Wahrheit liegt. Oder ist doch alles ein Missverständnis?

Der aus Syrien stammende Schauspieler und Regisseur Fadi Al-Sabbagh präsentiert eine moderne Inszenierung des Klassikers von Dario Fo im Stil der Commedia dell’arte, voll schräger Charaktere und halsbrecherischen Wortwitzes. Die politische Aussage des Stücks kann kaum aktueller sein. Egal, wer jemand ist, egal, woher jemand kommt oder welche Sprache seine Muttersprache ist: Theater ist Theater und führt die Mächtigen gerne vor. Letztendlich geht das Leben ja weiter…

In folgenden Rollen sind zu sehen:

Der Dieb: Kai Plaumann

Maria, seine Frau: Almut Fischer-Villafane

Der Hausherr: Efe Günendi

Julia: Nina Knoll

Anna: Larissa Salviano

Antonio: Alex Hundt

Regie: Fadi Al-Sabbagh

Regie-Assistenz: Siwar Mahmoud

Bühnenbild: Siwar Omar

Fotographie: Willy Hartusch

Graphik-Design: Fadi Elias

Komposition: Benedikt Immerz

Band:

Technik: Bertold Becker und Hanno Schupp

Produktionsleitung: Fadi Al-Sabbagh und Cornelius Wandersleb