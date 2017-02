× Erweitern Darius Merstein-MacLeod & JustInTime

Darius Merstein-MacLeod ist ein Ausnahmetalent. In der Region hat er sich mit seiner Gänsehaut Stimme in seinen mehr als 28 Jahren Bühnenkarriere einen Namen gemacht.

Bei den Gaffenberg-Kulturtagen glänzte er in der Produktion »All That Jazz« und auch deutschlandweit spielte er Hauptrollen, wie in der Oper in Bonn, am Saarländischen Staatstheater, im Opernhaus Halle und im Friedrichstadtpalast Berlin. Er singt mal Rock, Soul, Funk, aber auch Oper, Operette und Musical. Jetzt kollaboriert er zum ersten Mal mit JustInTime. Die Band bricht Stilgrenzen auf und mixt in ihren Konzerten Swing mit Popmusik. Gemeinsam steht Darius Merstein-MacLeod mit JustInTime in Bad Wimpfen auf der Bühne, dabei liefern sie ein einzigartiges Klangerlebnis.