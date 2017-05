× Erweitern Merstein

Mit Daniel Prandl am Piano

Eine kleine Zeitreise und Einsichten in das Leben eines Künstlers aus seiner Sicht, mit einer Achterbahnfahrt voller Gefühle und Musik.

Darius Merstein-MacLeod gehört zu den Ausnahmetalenten und arbeitet seit 30 Jahren als Sänger auf den Bühnen Europas. Sein Können stellt er im Bereich Jazz, Gospel, Rock, Soul, Funk, Musical, Operette und Oper unter Beweis. Hauptrollen führten ihn u.a. an das Theater an der Wien, Tiroler Landestheater, Oper Bonn, Saarländisches Staatstheater, Opernhaus Halle, Friedrichstadtpalast in Berlin und in den letzten Jahren immer öfter als Lieblingssolist des Publikums am Theater Baden bei Wien.

Neben seiner Tätigkeit auf der Bühne runden diverse CD Einspielungen als Solist sowie die Arbeit als Regisseur das umfangreiche Spektrum ab. In seiner Laufbahn hat der Künstler mit vielen Showgrößen unterschiedlicher musikalischer Sparten gearbeitet, darunter waren: Eugen Cicero, Max Gregor Senior und Junior, Horst Jankowski, Paul Kuhn, Joy Fleming, Gloria Gaynor, Tony Christie, Elaine Paige, Dieter Reith, Caterina Valente, Ramón Vargas…

Darius Merstein-MacLeodPiano: Daniel Prandl