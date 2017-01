× Erweitern dArtagnan

Nach ihrer letzten erfolgreichen Tour geht es für die 3 Musketier-Freunde mit „Seit an Seit“ weiter: dArtagnan bringen mit ihrer Musik nicht nur die Lieder der Musketier-Zeit zurück, sondern auch ihre Werte.

Große Taten, Heldenmut und schöne Frauen. dArtagnan, das sind Ben Metzner, Tim Bernard und Felix Fischer. Sie singen von den großen und den kleinen Themen, die damals wie heute die Menschen bewegen. Wie das klingt? Geradlinig und zupackend

– ein Mix aus Folkrock, mitreißenden Refrains und deutschen Texten voller Lyrik und Fantasie.

Ob Heldenhymne oder ergreifende Ballade, die 3 jungen Männer tragen ihre Lieder immer mit echtem Pathos und charmantem Augenzwinkern vor. Viele ihrer Songs sind dabei verwebt mit Traditionals – mit Melodien, die zum Teil schon vor hunderten Jahren

durch die Gassen hallten und dadurch ihren ganz besonderen Zauber entfalten.

Und doch passt ihre Musik und ihre Haltung durchaus auch noch in unsere Zeit. Ihr erstes Debütalbum erschien am 19. Februar 2016 bei Sony Music und wurde von Thomas Heimann-Trosien produziert, der auch schon Bands wie Schandmaul, In Extremo, oder Saltatio Mortis zum richtigen Sound verhalf. So springen die jungen Männer mit „Seit an Seit“ auf einen grandiosen Platz 7 der deutschen Album Charts und sind bereits seit 14 Wochen in den Top 100 dabei. Da ist es nicht verwunderlich, dass neben ihrer erfolgreichen Tour quer durch Deutschland TV-Auftritte anstehen und bereits Florian Silbereisen sie willkommen hieß.

Mit ihrer Fröhlichkeit, ihrer entwaffnenden Ehrlichkeit und ihrer berühmten Devise „Einer für alle und alle für einen” sind dArtagnan wieder Live on Tour um ihren modernen Musketier-Rock weiter zu etablieren.