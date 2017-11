Das 3. Kammerkonzert mit Musikern des Staatsorchesters Stuttgart

Nachdem Dmitri Schostakowitschs 15. Sinfonie in der Bearbeitung für Klaviertrio und 13 Schlaginstrumente bereits bei einem Kammerkonzert des Staatsorchesters vor zwölf Jahren für Furore gesorgt hat, kommt es jetzt zur Neuauflage einer Aufführung dieses beeindruckenden, so humorvoll-sarkastisch wie gespenstisch tönenden Werks, das die Quintessenz von Schostakowitschs symphonischem Schaffen ist. Zuvor präsentiert die Schlagzeug-Gruppe zwei weitere Kompositionen russischer Herkunft – und weiß dabei auch Opernensemble-Mitglied Yuko Kakuta an ihrer Seite: Die klangzauberischen Klagelieder Les Pleurs von Edison Denisov sind ohne die Psychodramen von Schostakowitschs Musik kaum zu denken und berühren gleichzeitig tief ob ihres unsentimentalen, eindringlichen Tonfalls. Und in Alfred Schnittkes mystisch-verspieltem Lebenslauf macht sich mit dem Metronom auch jenes „Schlaginstrument“ bemerkbar, das mit seinem unabänderlichen Ticken auf den Lauf des Lebens und die Vergänglichkeit der Zeit verweist.