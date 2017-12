Das 4. Kammerkonzert mit Musikern des Staatsorchesters Stuttgart: Metamorphosen

× Erweitern Stuttgarter Kammerorchester

Metamorphosen: Verästelungen, Veränderungen, unmerkliche Verwandlungen des Immergleichen in neue Gestalten.

Mitglieder der Steicher-Gruppe des Staatsorchesters gehen in diesem Konzert einer alten antiken Idee nach – und beleuchten deren Klang-Reflexe im 20. und 21. Jahrhundert.

Zunächst sind es Duo-Werke in wechselnden Besetzungen, Stimmungen, Stilen und Charakteren – mit Maurice Ravels Sonate für Violine und Violoncello als einem der Gipfelwerke für diese Besetzung. Im zweiten Programmteil dann vereinigen sich die Instrumente und Instrumentalisten zu jenem magischen Klangstrom der Metamorphosen, die hier in der Urfassung für Streichsextett und Kontrabass erklingen: Innerlich-glühender als in diesem Abschiedswerk des greisen Richard Strauss, das in immer neuen Abwandlungen, Varianten und Gleichnissen um seinen unverrückbaren Kern kreist, hat Streicherkammer-musik selten geklungen.