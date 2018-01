Das 5. Kammerkonzert mit Musikern des Staatsorchesters Stuttgart:

× Erweitern Staatsorchester Stuttgart

Anmut und Natürlichkeit, Helle und Transparenz kennzeichnet die Werke dieses Programms aus drei Jahrhunderten – und sie sind darum wie geschaffen, jenem Gott des Lichtes, der Reinheit, des Frühlings und der Musik zu huldigen, der bei ihrer Entstehung gewiss Pate stand: Apollon.

Das Flötenquartett von Wolfgang Amadeus Mozart hat mit seinen feinbesaiteten, luftig-leichten Klängen schon seit jeher die Hörer entzückt, die zu dessen Adagio-Satz meinten, „es müsste denn das Vorspiel zur elysischen Szene in Glucks Orfeo sein“. Und so, als trennte ihn und Mozart nur ein sonnig-lichter Augenblick, tönt uns auch das C-Dur-Quintett von Nino Rota entgegen, der nicht nur einer der stilprägenden Filmkomponisten der Nachkriegszeit war, sondern von seinen Zeitgenossen aufgrund der impressionistisch durchwehten Helle seiner Musik auch als „italienischer Ravel“ gefeiert wurde. Und Josef Rheinberger? Der Brahms-Zeitgenosse hat inmitten des Münchner Richard-Wagner-Fiebers stets gewusst, welchen Leitbildern er treu bleiben konnte: der gedanklichen Klarheit Johann Sebastian Bachs und der klanglichen Natürlichkeit Wolfgang Amadeus Mozarts. Auch aus seiner Musik – und dem klangschönen Nonett in besonderer Weise – winkt uns Apollon zu.

Einführung 30 Minuten vor Beginn im Mozart-Saal

Kategorie:

Klassik/Kultur

Veranstalter:

Oper Stuttgart