Nach den Konzerten werden es die Zeitungen und Blogs schwer haben, die Eindrücke des Abends wiederzugeben. Schon der Titel der Veranstaltung verrät zu wenig über den Reichtum an Erinnerungen, den man danach mit nach Hause nehmen wird. „DAS BESTE VON AUSTRIA 3“ – eine Untertreibung. Das Beste wird man zu hören bekommen: Die unzähligen Lieder, die zu Erinnerungen wurden. Dazu Geschichten, die die vier Musiker in jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit Ambros, Fendrich und Danzer erlebt haben. Mit unveröffentlichtem Exklusivmaterial an Fotografien und Filmaufnahmen bringen WIR4 neuen Glanz in Hits, die man längst zu kennen glaubte und doch erst auf diesen Konzerten wirklich kennen lernt. WIR4 nehmen die Zuhörer mit auf ihre eigene Reise mit den drei Großen und zeigen Austropop so nah wie sie ihm nur selbst sind.

Was ist das Beste an Austria 3? Die Lieder? Die drei Frontmänner? Die Konzerte? Falsch. Es ist die Tatsache, dass es sie gegeben hat. Nicht mal die drei großen Österreicher hätten sich diesen Glücksfall träumen lassen, als sie aus Gaudi und für eine gute Sache einfach mal ein Konzert zusammen spielten. Das war vor zwanzig Jahren. Ihre langjährigen Wegbegleiter Ulli BÄER, Gary LUX, Harald FENDRICH und Harry STAMPFER erzählen die Geschichte nun aus ihrer Perspektive und führen damit den Geist von Austria 3 fort.

Unterstützt von einer Regisseurin und einem engagierten Team krempeln WIR4 das Konzept eines Tribute-Konzerts komplett um. Wo man Altbekanntes erwartet, bieten sie völlig neue Einblicke. Aus Kisten werden Fotos gekramt, alte Bekannte steuern Filmausschnitte bei. Perfekt wird die Melange in Kombination mit der Musik, die von den vier Künstlern selbst geprägt wurde.

Wenn jemand fragt, was Österreichischer Pop ist: Man bekommt hier die Antwort.