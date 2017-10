In einer Zeit, in der Kriege immer mehr als politisches Mittel erscheinen und eingesetzt werden, spielt die Theatergruppe Berliner Compagnie das Stück " Das Bild vom Feind. Wie Kriege entstehen". Die Frage, wie Kriege entstehen ist äußerst aktuell und wird im Stück in einer Zeitungsredaktion anhand des Ukraine-Konflikts thematisiert. War es eine berechtigte Revolution oder ist es ein illegitimer Putsch? Die starke Polarisierung erschwert eine differenzierte Wahrnehmung des Konflikts und leistet Feindbildern Vorschub. Notwendig ist, die Ursachen des Konflikts genauer wahrzunehmen, Erfahrungen und Leiden auf beiden Seiten ernst zu nehmen, und nach der Rolle der Medien zu fragen.Das Stück spielt in einer Redaktion. Die linke Zeitung ist von einem Milliardär aufgekauft worden. Der neue Chefredakteur soll den neuen Kurs des Blattes durchsetzen. Seine erste Aufgabe: eine Sonderbeilage über die Ukraine. Zu seiner Unterstützung hat er als Volontärin eine ukrainische Maidan–Aktivistin mitgebracht. Geht seine Rechnung auf? In der Redaktion jedenfalls wird manch festgefahrene Meinung in Frage gestellt, das eine oder andere Feindbild aufgelöst.