× Erweitern Deutschordensmuseum Fasnacht im Museum

Fasnachtsführung: "Das Deutschordensmuseum durch ein Glas Sekt betrachtet" mit Anna Hansen-Peter am 11. Februar im Deutschordensmuseum.

„Willkommen, Ihr Närrinnen und Narren/in unserem altehrwürdigen Gemäuer/begründet vor nahezu 800 Jahren/als des Ordens Kommende, uns wert und teuer.“ – so werden die Besucherinnen und Besucher an jedem Faschingssonntag um 15.00 Uhr begrüßt, bevor sie auf humorvolle Art durch die verschiedenen Abteilungen des Deutschordensmuseums geleitet werden. Was es wohl für einen Eindruck macht, das Deutschordensmuseum, wenn es durch ein Glas Sekt betrachtet wird? Probieren Sie es aus!

Anna Hansen-Peter bietet eine vergnügliche und fast durchwegs gereimte Fastnachtsführung nach Texten von Dr. Christoph Bittel durch das Schloss an, die mit einem Gläschen Sekt eingeleitet wird.

Wer in Verkleidung kommt, darf kostenlos an der Führung teilnehmen. Wer als Tourist in Mergentheim beim Packen nun nicht gerade an Maske und Kostüm gedacht hat, wird selbstverständlich gerne auch kreativ geschminkt oder mit ungewöhnlicher Frisur begrüßt. Der Phantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

Info:Treffpunkt ist die Museumskasse.Für alle verkleideten Gäste ist die Führung kostenlos.