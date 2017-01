Disney in Concert: Das Dschungelbuch

Probier's mal mit Gemütlichkeit

Mit den beliebten Musical-Darstellern Lars Redlich und Enrico De Pieri.

Begleitet vom Deutschen Filmorchester Babelsberg und großem Chor unter der Leitung von Christian Schumann.

Film in deutscher Sprache.

Es mag unter Disneys Zeichentrickfilmen viele erfolgreiche Produktionen geben, aber nur eine steht seit bald 50 Jahren unangefochten auf den Bestenlisten als beliebtester und meistgesehener Klassiker: Das Dschungelbuch, inspiriert von Rudyad Kiplings gleichnamigem Buch, genießt hierzulande Kultstatus. Seine liebevoll gezeichneten Charaktere und populären Songs wie Probiers mal mit Gemütlichkeit, das sogar für den Oscar nominiert wurde, kennen in Deutschland jeder Erwachsene und jedes Kind sie führen bis heute die Listen der beliebtesten Disney-Songs an. Im letzten Film, an dem Walt Disney noch persönlich mitwirkte, erreichte seine Meisterschaft des Geschichtenerzählens ihren Höhenpunkt.

Während die Geschichte um das Findelkind Mogli und seine vierbeinigen Freunde auf Großbildleinwand projiziert wird, erklingen Swing, Jazz und klangvolle symphonische Werke live auf der Bühne. Affenkönig Louis lädt zum Tanz, die Elefanten bringen den Dschungel zum Beben, und ganz nebenbei erfährt Mogli von seinen Beschützern, dem Bären Balu und Panther Baghira, was ein großes Herz und echte Freundschaft ausmacht. Ein riesiger Spaß für die ganze Familie!

Die Musik von George Bruns (Score),

Terry Gilkyson, Richard M. Sherman & Robert B. Sherman (Songs) live zum Film auf Großbildleinwand

Deutsches Filmorchester Babelsberg

mit Chor und den Musical-Darstellern Enrico De Pieri und Lars Redlich Christian Schumann, Leitung

Presentation licensed by Disney Concerts and Walt Disney Studios Motion Pictures, Non Theatrical © Disney

In Zusammenarbeit mit Alegria Konzert GmbH FSK ohne Altersbeschränkung