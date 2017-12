Das Dschungelbuch – das Musical für die ganze Familie.

(von den Machern von „Peter Pan - das Nimmerlandmusical“)

Wer kennt sie nicht, die Geschichte des kleinen Mogli und seine unglaublichen Abenteuer im indischen Dschungel.

Spätestens seit der gelungenen Walt Disney Verfilmung ist dieser Klassiker aus keinem Zimmer wegzudenken.

In einer fantastischen Neuadaption erzählt das Theater Lichtermeer die Abenteuer des kleinen Menschenjungen Mogli, der von den Wölfen im indischen Dschungel großgezogen wurde. Als der Tiger Shir Khan in den Dschungel zurückkommt, wird Moglis bis dahin unbetrübtes Leben bedroht. So begibt er sich auf eine spannende Reise und begegnet all den liebenswürdigen, gefährlichen, skurrilen und hinterlissstigen Bewohnern des Dschungels: Baghira dem Panther, Balu dem Bären, der Affenbande, Hathi dem Elefanten, Kaa der Schlange und natürlich auch Shir Khan.

Begleitet Mogli in die abenteuerliche Welt des indischen Dschungels. Seid live dabei und lasst Euch von der Inszenierung und dem Schauspiel-Ensemble verzaubern. Ein großes Abenteuer voller Tanz und Gesang, liebevoll ergänzt durch Schattenspiele und Handpuppen, inmitten einer vielseitig bespielbaren Dschungel-Kulisse erwartet Euch.

Bereits über 40.000 begeisterte Gäste sahen die erste erfolgreiche Produktion „Peter Pans Nimmerlandmusical“ des „Theater Lichtermeer“ aus dem Jahre 2013.

Buch und Musik stammen auch in der zweiten Produktion aus den Federn des

Komponisten und Theaterautors Timo Riegelsberger.

"Das Dschungelbuch“ ist ein Familienmusical mit viel Spaß, Spannung und Action und wird Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern.