In Karlsruhe steigt auch in diesem Jahr wieder »Das Fest«. An drei Tagen kann man sich auf insgesamt fünf Bands auf der Open-Air-Bühne freuen. Los geht es am Freitag mit Donots und Sportfreunde Stiller. Am Samstag spielen Äl Jawala und am Sonntag rocken LaBrassBanda und Amy Macdonald die Crowd.