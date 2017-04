Das Gebet. (Voices from Chernobyl)Die Genres der Fiktion und der Dokumentation verschmelzen in diesem Film. Es werden Bilder gezeigt, die bis lange nach dem Abspann in unseren Köpfen verweilen. Dieser Film ist eine einzigartige Erfahrung, die einen an den Ort einer weltverändernden Katastrophe versetzt. Wenn das Publikum die por-trätierten Charaktere nahezu hautnah erlebt, versteht es die Komplexität ihres Lebens nach dem Unfall in einer solchen Art und Weise, dass es fast beginnt, selbst in Tschernobyl zu leben. Ausgangspunkt des Films ist das Buch der nobelpreisgekrönten weißrussischen Journalistin und Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch „Tschernobyl: Eine Chronik der Zukunft“. Diskussionspartner: Raimund Kamm, Vorstand des Forums Gemeinsam gegen das Zwischenlager.Luxembourg 2016, 85 Min, FSK 12, Pol Cruchten