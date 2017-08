Das Geheimnis der Lebensenergie Hier geht es um den notwendigen Brückenschlag zwischen der europäischen veganen Bewegung mit pflanzlich-vollwertigem Schwerpunkt und der Welle glutenfreier Kost aus USA mit dem Ergebnis eines weiterentwickelten „Peace-Food“-Konzepts, das noch gesünder noch leichter zum Idealgewicht führt und aus gesundheitlichen Fallen befreit. Statt von einem Extrem ins andere zu verfallen wie populäre Bücher vorschlagen, tut sich hier ein geradezu idealer Mittelweg auf, der die Gegensätze versöhnt, beider Vorteile erhält und die Nachteile eliminiert. Fragen nach Roh- oder Kochkost, Tiefkühlkost, Trockenfutter und Genmanipuliertem werden Antworten finden. Gleichermaßen kommt es zum Brückenschlag zwischen der vom Licht vermittelten Lebensenergie in Gestalt der Biophotonen und der Lebenswärme, wie sie die TCM kennt. Schließlich werden wir uns dem Geheimnis des Genalters widmen, das uns zurück zu einfachen, noch nicht veränderten Lebensmitteln führt, die uns nicht nur mit Vitaminen, sondern auch den noch wichtigeren sekundären Pflanzenstoffen versorgen, gesund und etwa eine wirksame Vorbeugung bezüglich Krebs schaffen. Lebensenergie ist aber auch mit Bewegung zu entfachen – wie etwa tanzen – und in vertiefter Sinnlichkeit zu entdecken. Und all diese Themen können im Idealfall zusammenkommen und sich gegenseitig befruchten und dadurch unserem Leben neben Gesundheit auch Lebensfreude und Genuss bis hin zu Ekstase vermitteln.