Das Geheimnis der Weihnachtswichtel

Ein Bilderbuchkino nach dem Buch von Sven Nordqvist

Weihnachten ist für die Menschen und für die Wichtel das schönste Fest! Besonders der Wichtelvater ist schon voller Vorfreude, denn jedes Jahr am Heiligabend stellen ihm die Menschen eine Schale mit dem berühmten Weihnachtsbrei hin. Damit danken sie ihm für all die Dienste, die er ihnen im Laufe des Jahres erwiesen hat. Aber diesmal werden die Menschen den Wichtel vergessen, das kann die Wichtelmutter voraussehen. Und wenn das geschieht, wird der Wichtelvater sehr zornig werden. Also schmiedet sie einen Plan, um heimlich an den Weihnachtsbrei heranzukommen...

Anmeldungen werden in der Stadtbücherei entgegengenommen, für kleine und große Leute ab 4 Jahren.