Das geht auf keine Kuhhaut

Anlässlich unserer Bibelausstellung lädt M.Siebert im AWM zu einer Reise in die Welt der Bücher ein. Wie wurden Bücher vor Erfindung des Buchdrucks hergestellt? Wie gestalteten die alten Buchmaler ihre Werke und welche Mittel standen ihnen dabei zur Verfügung? Und was trieb die Menschen an, für ein einziges Buch einen gewaltigen Aufwand auf sich zu nehmen? Anhand mittelalterlicher Bibelillustrationen ergründen wir gemeinsam die Geheimnisse einer uralten Bildersprache und erhalten ungewöhnliche Einblicke in die Kunst der Farbenherstellung. Abschließend werden wir kurz auf den Buchdruck und seine Bedeutung für die Reformation eingehen.

Referent: Matthias Siebert