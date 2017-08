Das große Ladiner Fest

Die Ladiner sind eine Südtiroler Musikgruppe. Sie sind Sieger des Grand Prix der Volksmusik 2004. 2003 wurden sie für einen Amadeus Austrian Music Award als „Beste Newcomer des Jahres“ nominiert, im Jahr 2005 gleich zweimal in der Kategorie „Schlageralbum des Jahres“. Der Name Ladiner leitet sich von der ladinischen Muttersprache der Musikanten ab. Ladinisch ist eine rätoromanische Sprache in den Südtiroler Dolomiten. Am Donnerstag, 05.10.2017 werden die Volksmusikkönige aus Südtirol „ Die Ladiner “ mit Ihren Gästen „ Nicol Stuffer “ und „ Robin Leon “ in das Kurhaus nach Bad Mergentheim kommen . Sie können sich auf wunderschöne Melodien freuen. Joakin und Otto - Die beiden Ladiner - aus dem wunderschönen Südtirol haben mit dem Grand Prix Siegertitel „ Beuge Dich vor grauem Haar “ Musik-Geschichte geschrieben. Sie sind stets beliebte Gäste in Fernsehsendungen. Man spürt ungezwungene Musik in ehrlicher Darstellung – ihre Heimatverbundenheit ist fast schon legendär. „ Nicol Stuffer “, die Tochter des Sängers Joakin ist ebenfalls mit von der Partie. Ihr gemeinsames Duett, dass sie auch einem Millionenpublikum im Fernsehen vortrugen: „ Zum letzten Mal an Deiner Hand“ wird sicherlich auch in Bad Mergentheim nicht fehlen. Der Überraschungsgast für dieses Konzert heißt „ Robin Leon “ aus dem Elsass. Er hat in diesem Jahr in der TV Sendung „Immer wieder Sonntags“ in der Sommerhitparade mit dem Schlager „Mein Sommertraum“ nach 6 Siegen in Folge als „Sommerhit König 2016“ gewonnen. Robin hat bei vielen Schlagerfans eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Freuen Sie sich auf einen wunderschönen volkstümlichen teilweise auch großen Südtiroler Abend.