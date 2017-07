Das große Motorradwochenende

× Erweitern Motorradwochenende

Immer am ersten Oktoberwochenende wird das Freigelände des AUTO & TECHNIK MUSEUM SINSHEIM zum Mekka aller Motorradliebhaber. Am Samstag, 30. September 2017 versammeln sich im Rahmen des mittlerweile 38. Motorrad-Klassikertreffens weit über 250 historische Motorräder aller Epochen und Hersteller. Ob BMW, NSU, Victoria oder Indian - alle sind dabei. Am darauf folgenden Sonntag, 1. Oktober 2017 lockt der Tag der Harley hunderte Harley-Davidson-Maschinen auf das Veranstaltungsgelände. Neue Harley-Davidson Modelle können Probegefahren werden, für Kinder stehen Mini-Motorräder zur Verfügung und eine Stunt-Show (11.30 und 14.30 Uhr) begeistert die Zuschauer! An beiden Tagen ist der Niederländer Henny Kroeze mit seiner spektakulären Indian Steilwandshow zu Gast, Motorradhändler runden das Angebot ab.

× Erweitern Motorrad Klassikertreffen

Samstag, 30. September 2017

Auf dem Freigelände des AUTO & TECHNIK MUSEUM SINSHEIM versammeln sich hunderte historische Motorräder aller Epochen und Hersteller. Ob BMW, NSU, Victoria oder Indian, alle werden sie dabei sein. Teilnehmen können alle Motorräder von 1885 bis 1987. Die Teilnehmer des Klassikertreffens erhalten u.a. ein Profi-Studiofoto von sich und Ihrem Motorrad, freien Eintritt im AUTO & TECHNIK MUSEUM SINSHEIM sowie freien Eintritt bei der historischen Indian-Steilwandshow von Henny Kroeze.

Medienpartner beim Klassikertreffen ist wieder die 'Motorrad Classic', von welcher u.a. die Fachjournalisten und Manfred Zieger vom Veteranen-Fahrzeug-Verband (VFV) zum Kreise der Jury gehören. Sie werden zusammen mit Karl Reese (VFV) und den Mitgliedern des MOC Steinsberg die teilnehmenden Motorräder präsentieren und bewerten.

× Erweitern Tag der Harley

Im Rahmen des großen Motorradwochenendes findet am Sonntag, 1. Oktober 2017 wieder das beliebte Treffen für alle Freunde von Harley-Davidson-Motorrädern, der "Tag der Harley", auf dem Freigelände des AUTO & TECHNIK MUSEUM SINSHEIM statt. Rund um die Stahlrosse aus Milwaukee wird ein großes Rahmenprogramm geboten:

Präsentation der neuesten Harley-Davidson Modelle

kostenlose Harley-Davidson Probefahrten

Motorrad Stunt Show (um 11.30 und 14.30 Uhr)*

Minimotorräder zum Selbstfahren (ab 7 Jahren)

Zahlreiche Händler auf dem Freigelände

Steilwandshow von 12.00 bis 17.00 Uhr

Mitglieder der Harley-Davidson-Owners-Group (HOG) erhalten an diesem Tag einen stark ermäßigten Eintrittspreis im Museum. Der "Tag der Harley" findet mit freundlicher Unterstützung der Harley-Davidson Niederlassung Rhein-Neckar GmbH (Ludwigshafen) statt.