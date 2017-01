Das große Schwaben-Quiz

Rätselspaß pur im Landesmuseum Württemberg! Wer die wichtigsten Charaktereigenschaften eines Schwaben genauso gut kennt wie Omas Spätzle-Rezepte, wer sich im Schwabenland so heimisch fühlt wie der Juchtenkäfer am Stuttgarter Bahnhof und damals im Heimatkundeunterricht besser aufgepasst hat als die VfB-Abwehr in der vergangenen Bundesliga-Saison, der ist beim Schwaben-Quiz genau richtig! Um am Ende auf dem Siegertreppchen zu landen, braucht es weder eine Promotion in Kunstgeschichte noch etwaige Zeitzeugen oder Schwaben im Team. Spaß am gemeinsamen Quizzen, ein wenig Allgemeinbildung und das nötige Quäntchen Glück reichen völlig aus! Im Eintritt inbegriffen ist eine Kurzführung durch die Große Landesausstellung zu Beginn der Veranstaltung