Das Große Silvester Varieté

Das Jahr 2017 neigt sich unweigerlich dem Ende zu und damit bricht die Wartezeit an - im franz.K weniger aufs Christkind als auf das jährliche große Silvester-Varieté. Dass das Warten lohnt, das verspricht der clowneske Conferencier Klikusch und die weiteren im wahrsten Sinne des Wortes viel versprechenden Artisten: denn wenn das Jahr 2017 Stillstand wie allerorten auch bei Ihnen gebracht haben sollte, werden "Fette Moves", eine atemberaubende Breakdance-Show, Sie das alte Jahr gerne vergessen lassen, wenns im Jahr 2017 ätzend und stur auf und ab ging, zeigt Julia Wahl, wie es auch biegsam, geschmeidig und scheinbar die Schwerkraft überwindend an Stange und Ring vertikal gehen kann. Und wenn 2017 manchmal düster mit kaum einem Licht am Horizont erschien, dann zeigt Kevin Knoche in einer Licht-Jonglage, dass im neuen Jahr auch bei düsterer Umgebung alles viel leichter und bunter geschaukelt werden könnte. Und schließlich wollen wir dem alten Jahr kommödiantisch-musikalisch gehörig den "Gaisburger Marsch" (alias Wolfram Karrer und Gerd Plankenhorn) blasen. Seien Sie mit uns auf all dies und einiges mehr gespannt!