Das große Welttheater

Benefizveranstaltung am 03.10.2017 um 19:30 Uhr in der Basilika St. Vitus in Ellwangen. Mysterienspiel von Pedro Calderón de la Barca, erstmals 1655 publiziert. Das zentrale Motiv dieses Stücks ist das von Eitelkeit und Nichtigkeit bestimmte Dasein, das sich zum wirklichen Sein wie die Bühne zum Leben verhält. In dieser flüchtigen Existenz erhält jeder seine Rolle, die er zu gestalten hat, und deren Inhalt und Ausführung für den Rollenträger einmalig ist. Die Seelen sind vor Gott alle gleich, gleichgültig ob Bettler oder König, Schönheit oder Weisheit, Arm oder Reich. Aufführung der Theaterbühne kunsTraum, die auch durch den Kinofilm „Mord im Heiligenwald“ bekannt sein dürfte. Gesang s ?Chörle, Organist Dr. Hans-Georg Brendle, Licht und Ton SLS Eventsolution, Dauer ca. 70 min ohne Pause. Die gesamten Erlöse dieser Benefizveranstaltung gehen direkt an die Comboni-Missionare im Südsudan und soziale Projekte der Region. Karten gibt es an der Abendkasse am 03.10.2017 ab 18:30, Erwachsene 10€, Kinder bis 14 Jahre 5€. Ebenso ab 18:30 Bewirtung auf dem Marktplatz, je nach Witterung mit Bratwurst oder Fingerfood.