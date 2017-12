Das hässliche Entlein

Es ist Sommer und eine Entenmutter brütet drei hübsche und niedliche Küken aus. Doch zum Entsetzen aller Tiere des Entenhofes schlüpft noch ein viertes Küken, das ganz anders aussieht.

Alle lachen, spotten oder schnappen gar nach ihm, so dass es vor lauter Unglück beschließt, alleine in die weite Welt zu gehen - und so irrt es von einer Enttäuschung zur nächsten. Nach einem trüben Herbst folgt ein harter Winter und nur das Publikum steht ihm bei bis der Frühling erwacht - mit einer großen Überraschung!

Bitte vorab reservieren.