Das Impro-Derby

Der einzigartige Improtheater-Slam

Licht: 100%, Augen auf, Knöpfe gedrückt, alle in den Ring. Herzschlag. Ladies & Gentlemen, am 15. Juli heißt es Bühne frei für das einmalig große Impro-Derby! Eugen Gerein (Als Wir) trifft auf Valérie Lecarte (Subito!) trifft auf Konrad Lamour (Kopfsalat). Ein improvisierter Theater-Slam der Superlative: Kraftvoll, bezaubernd, scharfsinnig – gegeneinander, miteinander und füreinander. Und als würde das noch nicht reichen, wird der Abend von Moritz Vondano (Kopfsalat) kongenial musikalisch begleitet. Ohne Noten, Regie, Textbuch. Spontan und ganz nach Ihren Wünschen und Vorgaben, liebes Publikum.Die vier Akteure sind allesamt seit vielen Jahren mit verschiedenen Projekten in der Region unterwegs. Dass sie jetzt gemeinsam ein Bühnenprogramm bestreiten können, fühlt sich ein wenig nach Klassentreffen an, nach einer theatralisch spannenden und hochexplosiven Mischung, nach Wettstreit und poetischem Kräftemessen. Und nicht zuletzt nach einem herzlichen Wiedersehen von alten Freunden…Mit: Eugen Gerein (Improtheater Als Wir) Konrad Lamour (Improtheater Kopfsalat) Valérie Lecarte (Improtheater Subito!) Moritz Vondano (Improtheater Kopfsalat)