Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern

Jahrmarkt ist in Plundersweilern und eine fahrende Schauspieltruppe soll für Ergötzen sorgen. Es soll ein biblischer Stoff gegeben werden: Die Geschichte von Esther, die ihr Volk errettet. Bis es allerdings dazu kommt, wird noch viel Wasser den Euphrat hinabfließen. Denn bevor das Spektakel, auf das die Massen warten, losgehen kann, treten erst einmal alle möglichen bunten Vögel auf, singen Liedermacher deftige Zoten und preisen listige Verkäufer ihre Produkte an. Doch dann ist es endlich so weit: Der Vorhang hebt sich, die Tragödie in drei Akten kann beginnen. Kann Esther mit Hilfe ihrer Schönheit und weiblicher Verschlagenheit die drohende Apokalypse abwenden?

Peter Hacks hat sich eines (zu recht vergessenen) Schwanks von Johann Wolfgang von Goethe angenommen und daraus eine wunderbar sarkastische Komödie für drei Schauspieler geschaffen, die so frisch und leicht daherkommt, dass sie geradezu dafür geschaffen ist, an lauen Sommerabenden unter freiem Himmel gezeigt zu werden.

Er gilt als einer der bedeutendsten Dramatiker der DDR. Die Meinungen über seine Person gehen auseinander. Peter Hacks eckte bei seinen Zeitgenossen an, sowohl im eigenen Land als auch in der Bundesrepublik. Aber sein Werk zeugt unumstritten von hoher künstlerischer Qualität. Er schrieb Komödien, so verworren und heiter, wie das Leben. Er starb 2003.