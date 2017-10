Das kleine Gelbe wird 150! Reclam Verlag feiert

Mit Stephan Porombka, Albert Ostermaier, Ann Cotten, Tilman Winterling, Michael Sommer, Timo Brunke, Anja Reclam-Klinkhardt, Wolfgang Kattanek und Rainer Moritz

Im November 1867 erschienen die ersten Bände der Universal-Bibliothek. Seitdem hat sie sich vielfach gewandelt. In ihrem Kern aber ist sie sich treu geblieben: eine Bibliothek, die zu günstigem Preis und in einem unverwechselbaren Erscheinungsbild all das erschließt und bereithält, was unser kulturelles Gedächtnis ausmacht. 2017 wird die Universal-Bibliothek 150 Jahre alt – sie ist

damit die älteste Reihe auf dem deutschen Buchmarkt. Feiern Sie dieses besondere Jubiläum mit uns im Literaturhaus!

Programm

Begrüßung: Anja Reclam-Klinkhardt und Wolfgang Kattanek

Michael Sommer: Reclams Top Ten in 10 Minuten

»Was bedeuten Klassiker heute noch?« Podiumsgespräch mit Stephan Porombka, Albert Ostermaier, Ann Cotten und Tilman Winterling, Moderation: Julia Schröder

- Pause -

Timo Brunke: »Ich reclamiere«. Der Bühnenpoet als Klassikflüsterer

Rainer Moritz: Kleine, recht persönliche Lobrede auf den Reclam Verlag

Im Anschluss Umtrunk im Vinum