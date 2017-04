Musikalisches Erzähltheater von Elisabeth NaskeText von Mira Lobe, Buchidee und Zeichnung von Susi WeigelSzenische Realisation: Elena TzavaraVoller Freude über das Leben spaziert ein kleines buntes Tier über eine Blumenwiese. Plötzlich wird sein Frieden von einem vorbeihüpfenden Laubfrosch gestört. „Wer bist denn du?“, fragt es den verdutzt dreinblickenden Frosch, der mit der Antwort überfordert ist. Enttäuscht macht sich das namenlose Wesen auf den Weg, in der Hoffnung, dass ihm jemand sagen kann, wer es ist. Es trifft auf verschiedene Tiere, denen es in bestimmten Merkmalen ähnelt. Hat es doch wehende Haare wie ein Pferd, die kurzen „Stampfer-Beine“ der Nilpferde und lange Ohren wie ein Dackel. Trotzdem bestreiten alle Befragten, dass es so sei wie sie. Mitleidig muss selbst das Nilpferd gestehen, dass es nicht weiß, wie das kleine Wesen heißt. So fühlt sich das bunte Tier traurig als „kleiner Irgendeiner“. Aber auf einmal sieht es die Antwort vor Augen, die so nahe liegend scheint und dem bunten Tier die Freude am Leben und an der Vielfältigkeit der Natur zurückbringt...

Premiere: Sa 06.05., 14:00 und 15:30 Uhr im Mercedes-Benz Museum, CasinoWeitere Vorstellungen im Opernhaus, Foyer III. Rang:Mo 08.05., 9.30 und 11 Uhr | Mi 10.05., 9.30 und 11 Uhr Di 23.05., 9.30 und 11 Uhr | Sa 27.05., 14 und 15.30 Uhr Di 30.05., 9.30 und 11 Uhr Vorstellungen im Rahmen des Jubiläumswochenendes 20 Jahre Junge Oper im Kammertheater: So 25.06., 13 und 14 Uhr Mit: Severin Gmünder (Das kleine Ich-bin-Ich), Stefanie Faber (Klarinette), Edwina Ionescu (Cello), Viktor Janzer (Akkordeon)Besucher der Vorstellungen am 06.05.2017 können das Parkhaus des Mercedes-Benz Museums sowie das gegenüberliegende Parkhaus P4 kostenlos nutzen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, die Ausstellung des Mercedes-Benz Museums kostenlos zu besuchen.