Das Kleine Ich-Bin-Ich

Musikalisches Erzähltheater von Elisabeth Naske

Text von Mira Lobe, Buchidee und Zeichnung von Susi Weigel

Szenische Realisation: Elena Tzavara

Voller Freude über das Leben spaziert ein kleines buntes Tier über eine Blumenwiese. Plötzlich wird sein Frieden von einem vorbeihüpfenden Laubfrosch gestört. „Wer bist denn du?“, fragt der Frosch das verdutzt dreinblickende kleine Tier, das mit der Antwort überfordert ist. Enttäuscht macht sich das namenlose Wesen auf den Weg, in der Hoffnung, dass ihm jemand sagen kann, wer es ist. Es trifft auf verschiedene Tiere, denen es in bestimmten Merkmalen ähnelt. Hat es doch wehende Haare wie ein Pferd, die kurzen „Stampfer-Beine“ der Nilpferde und lange Ohren wie ein Dackel. Trotzdem bestreiten alle Befragten, dass es so sei wie sie. Mitleidig muss selbst das Nilpferd gestehen, dass es nicht weiß, wie das kleine Wesen heißt. So fühlt sich das bunte Tier traurig als „kleiner Irgendeiner“. Aber auf einmal sieht es die Antwort vor Augen, die so nahe liegend scheint und dem bunten Tier die Freude am Leben und an der Vielfältigkeit der Natur zurückbringt...