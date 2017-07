Das Figurentheater FEX gastiert im Rahmen des Sommerferienprogramms der Stadt Metzingen mit einer erzählten Steinzeitbildergeschichte für Homo Sapiens ab sechs Jahren in der Stadtbücherei Kalebskelter.

Am Freitag, den 4. August gibt es ab 15 Uhr das Stück „Das kleine Mammut und Anju, der Eiszeitjäger“ zu sehen. Anju ist ein kleiner Junge, der am Ende der Eiszeit vor rund 13.000 Jahren lebt. Er schnitzt mit seinem Steinzeitmesser ein Wesen, das er im Traum gesehen hat. Seine Großmutter, die alte Ud, weiß sofort, was das ist: Eine Langnase! Anju macht sich auf die Suche und findet tatsächlich zwei wollige, langnasige Mammuts. Aber das große Mammut steckt in einem Tümpel fest! Ob Anju helfen kann? Eine Freundschaft mit dem kleinen Mammut beginnt.

Martin Fuchs lässt mit vielen Bildern, Mundbogen und Trommel die Steinzeit lebendig werden. Zum Schluss dürfen die Zuschauer dem kleinen Mammut einen Namen geben.

Karten gibt es für Kinder ab sechs Jahren in der Stadtbücherei Kalebskelter.