Max und Jonas sind angekommen im "Wenn ich mal groß bin", jetzt gilt es nur noch was zu werden. Ob sie jetzt erwachsen sind, ist offen, auf jeden Fall aber erwachsener.Sie schauen zurück und belächeln die eigene Naivität, blicken in die Zukunft und schlucken angesichts all der Abgründe, die sich auftun. Genau dazwischen - right in the sweet spot - ist der doppelte Boden "Studium" verschwunden und die Lösung aller Probleme plötzlich weiter entfernt als einen Anruf bei Mama und Papa.Das Lumpenpack präsentiert neue Lieder - es geht dabei um sehr vieles. Sie schmieren Labello auf geschundene Kinderseelen und lernen endlich mal Frauen kennen. Sie heiraten, feiern, altern und trösten. Sie machen wissentlich dumme Witze und sagen unabsichtlich kluge Sachen.In charmanter Ungeschliffenheit werden die neuen Songs jetzt erstmal geübt. Es wird gewackelt, gestolpert und improvisiert, und dadurch besonders schön und frisch.Das Lumpenpack lädt ein zur Vorpremiere in Brackenheim!