Das macht nach Adam Riese... Von unvernünftigen, jenseitigen und eingebildeten Zahlen

Im vergangenen Jahr überzeugte Christian Schomers, Klavierpädagoge und Komponist, in Vorträgen über Euklid, Archimedes und Euler auch diejenigen, die das Schulfach als trocken und mühsam in Erinnerung haben oder gar zum Mathe-Hasser geworden sind, von der "Schönheit der Mathematik". In den neuen Vorträgen geht es um Zahlentheorie, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Mengenlehre, wieder mit einem Blick auf den kulturgeschichtlichen Hintergrund.