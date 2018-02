Das magische Baumhaus - Im Bann des Eiszaubers

Kindertheater ab fünf Jahren nach der Bestseller-Kinderbuchreihe von Mary Pope Osborne mit dem Theater auf Tour Nach dem Kinderbuch „Im Bann des Eiszauberers“ von Mary Pope Osborne

Eisige Kälte umweht Anne und Philipp, als das magische Baumhaus landet. Sie sind in das finstere Land des ewigen Schnees gereist, dorthin, wo der böse Eiszauberer lebt. Er hält Merlin und Morgan gefangen – und nur, wenn Anne und Philipp seine schwere Aufgabe erfüllen, können sie ihre Freunde befreien … Komm mit auf die Reise im magischen Baumhaus! Rätselhafte Abenteuer in fremden Welten und längst vergangenen Zeiten erwarten Dich! Skript und Texte von Will Osborne und Jenny Laird, Musik von Randy CourtsDeutsche Übertragung von Sabine Rahn Mit dem Theater auf Tour, bereits bekannt in Neckarwestheim durch verschiedene erfolgreiche Auftritte.