Ein Theaterstück mit ausgelassenen Melodien und Gesangseinlagen rund um Abenteuer, Freunschaft, Mut und Fantasie.

Eisige Kälte umweht Anne und Philipp, als das magische Baumhaus landet. Sie sind in das finstere Land des ewigen Schnees gereist, dorthin, wo der böse Eiszauberer lebt. Er hält Merlin und Morgan gefangen – und nur, wenn Anne und Philipp seine schwere Aufgabe erfüllen, können sie ihre Freunde befreien…Basierend auf Mary Pope Osbornes beliebter, gleichnamiger Kinderbuchserie erweckt das „Theater auf Tour“ das magische Baumhaus wieder zum Leben. Die Besucher erwartet ein Theaterstück mit ausgelassenen Melodien und Gesangseinlagen rund um Abenteuer, Freundschaft, Mut und Fantasie. Die Kinderbuchreihe ist inzwischen auch in Deutschland eine der beliebtesten und mit einer Auflage von 53 Mio. Büchern auch eine der erfolgreichsten weltweit. Es gibt wohl kaum ein Kind, das noch nie vom magischen Baumhaus gehört hat, welches in ferne Länder und vergangene Zeiten reisen kann. Nach der Original-Serie Magic Tree House (Trademark) von Mary Pope Osborne Für die deutsche Übersetzung © 2017 Loewe Verlag GmbH, BindlachGeeignet für Kinder ab 5 Jahren, in Begleitung eines Erwachsenen.