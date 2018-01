Das Moneyfest - für eine neue Finanz- und Wirtschaftspolitik

Seit einem halben Jahrzehnt steht die Welt staunend und zuweilen erschüttert vor der Beinahe- Kernschmelze des Finanzsystems und dem drohenden Bankrott ganzer Staaten.

Der Zusammenbruch des Systems wurde bisher nur durch massive Hilfszahlungen und Haftungszusagen noch stabiler Länder und in Euroland durch Subventionen über die Geldzufuhr durch die weit über ihr Mandat hinausgehende Europäische Zentralbank verhindert. Dies geschah allerdings zu Lasten des immer stärker in die Pflicht genommenen und entsprechend verunsicherten Steuerzahlers. Prof. Dr. Dr. Peukert, Uni Erfurt, Finanzsoziologie und Geld- und Finanzmarktreformen u.a. Sein Moneyfest wurde in Wissenschaft & Medien viel beachtet und ist Teil seiner kritischen Forschung.Hier 3 seiner 11 Forderungen zur Geldordnung, zum Finanzsektor und zur Realwirtschaft in Peukerts. Das Moneyfest 1. Ja, beenden wir das Geldschöpfungsprivileg der Banken und stellen wir die Staatsfinanzierung auf eine neue Grundlage! 4. Ja, besteuern wir Finanztransaktionen und beenden wir den Hochfrequenzhandel! 9. Ja, bauen wir die Schuldenberge auch über Reichensteuern ab und begrenzen wir die Vermögen!