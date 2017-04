Das schlanke Büro-Effizienzsteigerung in administrativen Prozessen

Was in der modernen Fertigung undenkbar wäre ist in vielen Büros noch heute Realität: Hohe Bestände, lange Suchzeiten für Informationen und Material, unklare Kompetenzen und intransparente Prozessabläufe. Daraus resultieren nicht nur unnötig hohe Durchlaufzeiten als Wettbewerbsnachteil sondern auch Unzufriedenheit von Mitarbeitern und Kunden.

Während im Fertigungsbereich die Notwendigkeit kontinuierlicher kooperativer Verbesserung verstanden ist und umgesetzt wird sind die Mitarbeiter im administrativen Bereich in der Regel noch auf „Bordmittel“ und Einzellösungen angewiesen - eine mitunter frustrierende Erfahrung für alle Beteiligten.

Das Training zur Effizienzsteigerung in administrativen Prozessen vermittelt Ihnen eine klare Struktur für den Verbesserungsprozess in Ihrem Büro. Anhand zahlreicher Beispiele lernen Sie, wie die erprobten Methoden aus der Fertigung auf die indirekten Bereiche übertragen werden und dort ihre Wirkung entfalten.

Das begleitende Planspiel „Labcheck“ schafft praktische Erfahrungen im Umgang mit den Werkzeugen und ein klares Verständnis für deren Anwendungsmöglichkeiten im eigenen Betrieb.

Trainingsinhalte

Die 4 Schritte zum schlanken Büro

Interaktives Planspiel „Labcheck“

Wertschöpfung & Verschwendung

Informations- & Materialfluss

Kundenbedürfnisse & Qualitätsverständnis

Analyse von Büroprozessen

Zuverlässige Prozessteuerung

ZielgruppeFührungskräfte und Mitarbeiter aus indirekten Bereichen (Einkauf, Vertrieb, Rechnungswesen, IT, Entwicklung, Personalabteilung etc.) und produktionsnahen Bereichen mit administrativen Prozessen (z.B. Arbeitsvorbereitung, Fertigungsplanung, Kundenservice, Instandhaltung) mit dem Interesse, Verschwendung in ihrem Betrieb zu reduzieren.

Der Referent

Axel Pötschke, SMILESTONEAxel Pötschke ist Constraint Management Expert sowie Six Sigma + Lean Master Black Belt.