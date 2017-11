Das Staatsorchester Stuttgart mit seinem 3. Sinfoniekonzert

Sylvain Cambreling dirigiert Hosokawa und Dvorák

Einführung 45 Minuten vor Beginn im Silcher-Saal

Deutsche Waldromantik, japanischer Lotusblütenzauber, amerikanische Landschaften innerer und äußerer Natur: In diesem von freiheitlichem Flair durchpulsten und drei musikalische Kontinente erschließenden Programm erinnert Generalmusikdirektor Sylvain Cambreling an eines der inspiriertesten Werke eines seiner Vorgänger im Amt – die romantische Konzertouvertüre Waldleben von Friedrich Wilhelm Kücken, der von 1856 bis 1861 als Nachfolger des legendären Peter Joseph von Lindpaintner Kapellmeister der Württembergischen Hofkapelle war. Vor dem amerikanischen Finale mit Charles Ives und Antonín Dvo?ák rückt mit dem naturmythischen Klavierkonzert Lotus under the Moonlight von Toshio Hosokawa das Werk eines Komponisten in den Fokus, dessen Oper Erdbeben.Träume am Ende der Spielzeit an der Oper Stuttgart zur Uraufführung kommen wird.

Klavier: Nicolas Hodges