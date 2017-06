Scheeserenne® - 40 Jahre Gaudi in neuem Look

Im Sommer 2017 ist es soweit. Zum vierzigsten Mal wird der Winterkäster Sportplatz von verrückten Gefährten und hunderten Besuchern überrollt. Das Scheeserenne® feiert mit seinen Besuchern 40 Jahre Gaudi und wirft sich zu diesem Anlass in ein ganz besonderes Kleid aus Veranstaltungen und Neuerungen.

Auch dieses Jahr bleibt die Veranstaltung am Sonntag den 9. Juli ihrem Motto „Alles nur nicht normal“ treu. Die Teilnehmer werden sich anlässlich des großen Jubiläums besonders ins Zeug legen und die Besucher mit ihren fantasievollen Scheesen und Shows beeindrucken. In den letzten Jahren wurden unter anderem Steinzeit-Szenerien oder meterhohe Spaceshuttles auf den Sportplatz gezogen. Die Scheesen in Kombination mit den vollkommen durchgeknallten Teilnehmern und ihren Shows machen das Rennen zu einem einmaligen Ereignis – seit nunmehr 40 Jahren.

Auch rund um den Scheeserenne® Sonntag sorgt das Rahmenprogramm für jede Menge Spaß und Action, verteilt auf das Wochenende vom 7. bis 9. Juli. Zur Eröffnung wird in diesem Jahr erstmals eine Gerümpel-Olympiade stattfinden. Hierbei handelt es sich um einen Wettkampf mit verrückten Disziplinen aus dem Windekäschde-Sportrepertoire, bei dem neben packenden Duellen auch durchtrainierte Bierbäuche zu bestaunen sein werden. Trotz vieler Veränderungen im Jubiläumsjahr, hält das Fest an einer Party- und Rocknacht am Samstagabend fest. Dieses Jahr wird die bekannte Band DNS die Nacht zum Tag machen. Große Besonderheit: diese Veranstaltung am 8. Juli wird EINTRITT FREI sein.

Neben dem Herzstück der Veranstaltung wird es am Sonntagvormittag erstmals einen Frühschoppen mit Live Band geben, welcher die Besucher in einem sonnigen Biergarten zum Verweilen einlädt. Im Anschluss startet am Sonntagmittag unser 40. Scheeserenne ® mit den Kategorien Kinderscheeserenne®, Schnelligkeit und Originalität.

Durch das abwechslungsreiche Programm spricht die Veranstaltung Besucher jeden Alters an. Für das leibliche Wohl der Besucher wird vom SV Winterkasten in Zusammenarbeit mit regionalen Zulieferern gesorgt. Ein großer Parkplatz befindet sich direkt gegenüber vom Festgelände.

Das ist verrückt, das ist nicht normal, das ist einmalig in Deutschland – das 40. Scheeserenne® in Winterkasten.

Termine im Überblick:

7. Juli Am frühen Freitagabend Gerümpel –Olympiade

8. Juli Samstagabend DNS - EINTRITT FREI

9. Juli Sonntagvormittag Frühschoppen

9. Juli Sonntagmittag 40. Scheeserenne®