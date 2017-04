Das versunkene Schloss der Urschel

Leitung: Regina Golke, Carola Frese

Auf schmalen Pfaden, vorbei an phantastischen Aussichtspunkten, über prächtige Frühlingswiesen, führen wir Sie zum Urselhochberg und zum Mädlesfelsen.

Der Pfullinger Urselberg, um den sich viele Sagen ranken, prägt mit seiner Höhe von 789m das Echaztal. "... dort ist vor Zeiten ein Schloss gestanden - aber durch einen mächtigen Zauber ist es mit all seinen Schätzen in den Berg hinein versunken ..." so ein Zitat aus dem Pfullinger Heimatbuch.

Zuweilen haben die Leute sogar eine Türe entdeckt, die in den Berg führte. Drinnen fanden sie einen üppig gedeckten Tisch, der zum Speisen einlud. Was hat es mit dem Schloss und seiner Bewohnerin Urschel auf sich? Und wo sind ihre Schätze geblieben? Inmitten der Natur an lauschigen Plätzen hören Sie die Sagen der Urschel und erfahren etwas über die Zusammenhänge von Geschichten, lokaler Geschichte und Brauchtum.

Auf schmalen Pfaden, vorbei an phantastischen Aussichtspunkten, über prächtige Frühlingswiesen, führen wir Sie zum Urselhochberg und zum Mädlesfelsen.

Treffpunkt: Wanderparkplatz Ursulaberg an der Verbindungsstraße von Pfullingen nach Übersberg. Nach einer Linkskurve direkt am Spiel-/Grillplatz verbreitert sich die Straße zum Parkplatz.