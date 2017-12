Das wechselvolle Schicksal hohenlohischer Migranten in Großbritannien

× Erweitern (c) Karl-Heinz Wüstner Auswanderer

Aus purer Not wanderten im 19. Jh. viele junge Männer aus dem Hohenlohischen nach England aus. Dort fanden sie als Metzger vielversprechende Bedingungen vor. Der Vortrag zeichnet ihre Lebenswege nach.

Aus purer Not wanderten im 19. Jahrhundert viele junge Männer aus dem Hohenlohischen nach England aus. Dort fanden sie als Metzger vielversprechende Bedingungen vor, ein selbstbestimmtes Leben in Angriff zu nehmen. Im Zuge der schnell voranschreitenden Industrialisierung konnten sie die dortige Arbeiterbevölkerung auf geschickte Weise mit Fleisch- und Wurstwaren vom Schwein versorgen. Junge Frauen schlossen sich an und fanden Arbeit als Kindermädchen, Haushaltshilfe oder Verkäuferin in den Metzgerläden. Karl-Heinz Wüstner nennt die Gründe, die zur Auswanderung führten und erklärt, warum man als Metzger in England besonders erfolgreich sein konnte. Desgleichen wird auf die Probleme eingegangen, die der Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit sich brachte, da die bislang hoch angesehenen Einwanderer aus dem verfeindeten Deutschen Reich stammten. Damit kam diese Auswanderungsbewegung unvermittelt zum Erliegen.

"Wirtschaftsflüchtlinge" vor 150 Jahren und ihr trauriger Exodus - ein interessanter Vortrag zu einem aktuellen Thema.

Der Referent ist für seine heimatkundlichen Forschungen bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen finden Eingang in Fachpublikationen, Vorträgen und Abhandlungen für internationale Konferenzen. Für seine Betrachtungen von Migration aus historischer Perspektive wurde er allein im Jahr 2017 von mehreren Veranstaltern in Irland, Griechenland, England, Belgien und Kanada eingeladen.