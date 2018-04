Und immer wird sich erhoben

Während der Himmelfahrt,

und getrotzt dem Geschicke,

dem grobenin das wir laufmaschenhaft sind gewoben.

Und Atem getankt à la carte

Horst Tomayer (1938 – 2013), der Endreimpoet, Schauspieler, Satiriker und "konkret"-Kolumnist, hatte bei Wolfgang Neuss ab 1964 das glitschige Parkett der Polit-Satire erfahren und war Ende der 60er Jahre bis weit in die 70er in West-Berlin neben Fritz Teufel einer der bekanntesten "APO-Narren der 68er". Wer ihn jemals live erlebte, wird dieses überwältigende Ereignis nicht vergessen.Marit Hofmann, Horst Tomayers Redakteurin bei "konkret", sein Schauspielkollege Christoph Hofrichter und sein Leibregisseur Fritz Tietz tragen das "Wort Hottes" in die Welt: Sie lesen aus seinen berühmten Kolumnen, den "German Poems", "Deutschen Gesprächen" und den "Ehrlichen Tagebüchern", zeigen Fotos aus seinem rasanten Radfahrerleben sowie seine unvergesslichen Kurzfilme: Tomayer als Jesus beim Hamburger Kirchentag, als Hitlers Leibwäsche-Standartenführer, als der Exhibitionist. Auch im Film noch mal mit dabei: Harry Rowohlt.Eine Hommage mit großartig vorgetragenen Texten und geschickt eingespielten Bildern an Horst Tomayer, den 2013 verstorbenen Dichter, Satiriker, Komödianten. Eine Perle, gut gemachte, gescheite Unterhaltung. Shows, die so lustig und berührend, skurril und worterfinderisch sind, erlebt man selten. Ein leises Spektakel des politischen Scharfsinns. Ein Hoch auf Marit Hofmann, Christoph Hofrichter, Fritz Tietz - und den großen, unersetzlichen Tomayer irgendwo da oben im Rennradsattel, ganz sicher nicht auf der Milchstraße!“Joe Bauer, Kolumnist der "Stuttgarter Nachrichten", zum "Wort Hottes“im Theaterhaus Stuttgart"Ein wunderbarer Abend. Klug, traurig, lustig - ich fand es perfekt.“- Goggo Gensch, Leiter des SWR Doku-Festivals

Mit: Marit Hofmann, Christoph Hofrichter, Fritz Tietz