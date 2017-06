Das Orchester der Kulturen - Spirit of One

Das Orchester der Kulturen und der Chor der Kulturen starten eine neue monatliche Veranstaltungsreihe: ein aufregender Mix aus Konzert, Lesung und Entertainment.

INSPIRATION DURCH MUSIK UND TEXT JENSEITS VON KONVENTIONELLER RELIGION

Spirit of One basiert auf der Idee des Grunders und Kunstlerischen Leiters des Orchesters der Kulturen: Adrian Werum.

Er verbindet hier nicht nur die verschiedensten Kulturen musikalisch auf kongeniale Weise, sondern pra?sentiert auch philosophische und spirituelle Texte aus aller Welt auf unterhaltende Weise.

Spirit of One findet jeden 1. Sonntag im Monat um 15h in der Martinskirche am Pragfriedhof ( U-Bahn Milchhof, Nahe Ufa-Palast ) statt.

Als Solisten sind unter anderem dabei: Yaqueline Castellanos, Kandara Diebate und Mohammed Habbal.

Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.