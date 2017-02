Dave Hause & The Mermaid

× Erweitern Dave Hause

Dave Hause’s Solo-Karriere begann im Jahr 2010, als seine ursprüngliche Band The Loved Ones eine Pause einlegte und der Frontmann beschloss, zehn bereits für diese Band geschriebene Songs als Solo-Debüt “Resolutions” zu veröffentlichen. In die Herzen der europäischen Fangemeinde spielte er sich an der Seite von Chuck Ragan und Brian Fallon auf der ersten 2011 veranstalteten Revival Tour. Ausverkaufte Solo-Konzerte sowie eine Hallen-Tour mit The Gaslight Anthem festigten seinen herausragenden Ruf in der Songwriter-Szene, während er weltweit als Support für Social Distortion und vielen anderen auf sämtlichen Kontinenten tourte.