David und Götz

Das 2009 gegründete Duo David & Götz – Die Showpianisten zeigt eine weltweit einmalige Klavier-Show an zwei Flügeln. Das ist kein herkömmliches Klavierkonzert! Von Mozart bis Michael Jackson, - die beiden spielen einfach alles! Klassik und große Hits werden im Duett gesungen. Sie spielen Melodien aus Film und Musicals, adaptieren klassische Musik, Musik aus den Goldenen Zwanzigern, Swing, Boogie Woogie und erfreuen uns auch mit Rocksongs und pianistischen Husarenstücken mit unfassbaren Oktav-Läufen. Alles ist perfekt abgestimmt und wird mit feinem Humor präsentiert. Das Duo begeistert Menschen von 8 - 80 Jahren. Jedes Stück ist eigenhändig von den Künstlern für zwei Flügel arrangiert, jedes Stück ein Unikat. David ist der geborene Entertainer und Götz der smarte Gentleman und Komponist. Es wird gestaunt, gelacht und das Publikum ist mittendrin. Sicher haben David Harrington und Götz Östlind auch diesmal wieder was dabei um das Publikum in ihre Show mit einzubeziehen. Die beiden werden Sie sicher, wie schon 2013, begeistern. Hoffentlich in diesem Jahr ohne Stress mit dem Flügel.