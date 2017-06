David Whitley

Der Wahl-Esslinger und gebürtige Washingtoner Vocalcoach und Sänger David B. Whitley kommt ins Renitenztheater! Der 48-Jährige, der sich bereits als Gesangslehrer von unter anderem Max Herre, Joy Denalane und Cassandra Steen einen Namen in der Szene gemacht hatte, schaffte es 2013 bei „The Voice of Germany“ unter die TOP 25. Seine kraftvolle, soulige Stimme und seine Art, mit dem ganzen Herzen zu singen, begeistert die Menschen, wo immer er auf die Bühne tritt.

Bereits im Alter von vier Jahren begann Whitley in Gospel-Chören zu singen. Nachdem er die Duke Ellington School of the Arts beendete, zog er nach New York. Danach absolvierte er den "Bachelors of Music" an der Manhattan School of Music und den "Masters of Music" an der Juilliard School of Music. Er war Solist im Boys Choir of Harlem. Mit der New York City Opera National Company ging er auf Tournee, bis ihn schließlich die Lust auf Musical und Theater packte. In Deutschland sang und spielte er in Miss Saigon in Stuttgart. Als Schauspieler bekam er die Rolle des "Matatta" im Schwäbischen Volkstheater Komedescheuer, Maules Mühle, Stuttgart, wo er in "Rutsch m’r doch d’r Buckel nuff" auftrat. Bei der Stuttgarter Produktion von Pomp Duck spielte er die Rolle des „Zorus“. Sein Herz gehört jedoch der Studioarbeit und dem Recording. Der Durchbruch gelang ihm mit verschiedenen namhaften Künstlern aus der internationalen Musikszene. Seit Anfang 2014 ist er als Gastsänger beim Musical “Blues Brothers“ im Mannheimer Nationaltheather in der Rolle des Gospel-Pfarrers engagiert. Whitley ist weiterhin auch als Vocalcoach tätig. Im Mai 2014 wurde er bei der Pro7 Produktion “Keep your light Shining“ als Vocalcoach verpflichtet. Hier coachte er Willy Hubbard, der daraufhin in der Sendung gewann.