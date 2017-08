× Erweitern De Sluys

De Sluys ist eine Cover-Band mit einer Mission: so vielen Menschen wie möglich ein unvergessliches Musikerlebnis zu bieten. Mit gutem Sound und viel Energie begeistern Sie Ihr Publikum.

Die vierköpfige Band spielt Rock- und Bluesklassiker, die auch heute noch aktuell sind. Dabei überraschen Sie mit guten Covern und eigenen Interpretationen mit großer Leidenschaft. Man kennt Sie über die Landesgrenze hinweg, auch in Deutschland.

Biografie

De Sluys wurde 2015 in Maassluis gegründet. Die Bandmitglieder, die alle Maassluizers sind, bestehen aus Schlagzeuger Frank Warnaar von den Hosen, Gitarrist Ton van den Broek, Leendert Husslage und Bassist Arie Admiraal. Alle haben eine lange musikalische Geschichte. Blut ist dicker als Wasser. Die Sluys haben von Anfang an ein gemeinsames Ziel: so vielen Menschen wie möglich ein unvergessliches Musikerlebnis mit Rock und Blues zu bieten, wo es auch manchmal hart hergeht. Das darfst du nicht verpassen. Du kommst doch auch.